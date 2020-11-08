وزارة التعليم بالحكومة الليبية تصدر بيانا بشأن الظروف الجوية الطارئة 

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية بيانا موجها لبعض المسؤولين في الوزارة، وتمت تسميتهم حسب ما جاء على صفحتها بفيسبوك.

يقضي بعطلة رسمية للقطاعات الواقعة في نطاق اختصاصها على إثر الظروف الجوية الطارئة والمتمثلة في غزارة الأمطار وما يترتب عليها من أزمات، في حين قضى القرار أيضا للأسماء المذكورة في البيان بإلزامهم بالتواجد في مقار أعمالهم والاستعداد لتنفيذ أي تعليمات قد تصدر عن الوزارة بشأن هذه الظروف الطارئة، كما دعا البيان الموظفين الأساسيين للتواجد في مكاتبهم وذلك بدءا من اليوم الأحد.

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