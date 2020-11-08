الصحة الليبية تطالب برفع حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات والمراكز التخصصية لمواجهة الأمطار الغزيرة

وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب أصدر وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع، لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب علي جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبًا لأي طارئ كان، ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق، وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .