النقل المصرية تخطط لإنشاء خط سكة حديد يربط مرسى مطروح ببنغازي

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط لإنشاء العديد من خطوط السكك الحديد، ومنها إنشاء خط قطار يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي في ليبيا.

وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي إن من بين هذه المشروعات، إنشاء خط سكة حديد “مرسى مطروح – ميناء جرجوب”، وخط “مرسى مطروح – سيوة” وخط “مطروح – السلوم بنغازي بليبيا”، وكذلك إنشاء خط سكة حديد “أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان”.

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