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بلدية البيضاء تفرض حظر تجول جزئي بسبب الظروف الجوية الراهنة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قرّر المجلس التسييري لبلدية البيضاء وبالتعاون مع مديرية الأمن فرض حظر تجول جزئي داخل البلدية، لضمان سلامة المواطنين من الحوادث، وذلك على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة أمس السبت.

المجلس اعتبر في قرار له بحسب مكتبه الإعلامي يومي الأحد والإثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء المدينة مستثنيًا بعض الجهات الخدمية.

وأشار إلى أنه كلف جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر لإغلاق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدنى بكافة أنحاء البلدية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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