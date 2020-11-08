الأرصاد: سقوط أمطار متقطعة على مناطق الشمال الشرقي والخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، سقوط أمطار متقطعة على مناطق الشمال الشرقي والخليج، وتكون متوسطة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، كما توقع وجود فرصة للأمطار على بعض مناطق الوسط والشمال الغربي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و26 درجة مئوية على جميع المناطق، وفي مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، تتكاثر السحب من حين لآخر على المناطق الساحلية من الخمس إلى سرت، وبعض مناطق الدواخل مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل آخر هذه الليلة وصباح الغد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى سرت، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19 – 25) مْ.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون بها فرصة سقوط أمطار من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا على الجبل الأخضر والخليج وأقصى الساحل الشرقي مما تؤدي إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، واحتمال ظهور ضباب على المناطق الجبلية في الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا نهار اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وخفيفة السرعة ليلا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 – 19) مْ على الجبل الأخضر، وتكون ما بين (20 – 24) مْ على باقي المناطق.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة وهون مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22 – 26) مْ، كما ستكون السماء صافية في مناطق الكفرة و السرير و تازربو إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على السرير تازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23 – 25) مْ.

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