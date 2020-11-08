البعثة الأممية: حرية التنقل في ليبيا حق لكل المواطنين وانتهاكها يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصلحة الطيران المدني الصادر في 4 نوفمبر 2020 بالسماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في جنوب ليبيا.

وأوضحت البعثة، أن هذا القرار ثمرة الثقة التي أرساها اتفاق 23 أكتوبر بوقف إطلاق النار ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس بين 2 و4 نوفمبر.

وقالت البعثة، أنه وسط هذه التطورات الإيجابية، لاحظت بقلق بالغ أنه في الفترة ما بين 1 و 5 نوفمبر، تعرّض عدد من المسافرين من الشرق إلى طرابلس إلى الاعتقال التعسفي على يد مجموعات مسلحة، حيث جرى تتبع شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم ألقي القبض عليه، فيما زُعم أن الآخرين قُبض عليهم في المطار عند وصولهم، فأكدت البعثة من جديد أن لجميع المواطنين الليبيين الحق في حرية التنقل، وأن أي انتهاك غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكاً خطيراً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

وأكدت البعثة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب الجهود المخلصة لتوحيد الليبيين عقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً مع احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.

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