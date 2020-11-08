صباح جمعة: أنقرة تسعى لإفشال الاتفاق العسكري الموقع بين طرفي النزاع

قالت عضو مجلس النواب، صباح جمعة، اليوم الأحد، إن الحكومة التركية لن تتوقف عن دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة ، ولن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف.

وأوضحت جمعة في تصريحات صحفية أن تركيا منزعجة من الاتفاق العسكري بين الليبيين، معتبرة أن الاتفاق “وطني بامتياز”، الأمر الذي دفع أنقرة لإفشاله.

وطالبت جمعة المجتمع الدولي إذا كانت لديه الرغبة الحقيقية في الاستقرار بليبيا أن يكبح جماح تركيا ويمنع تدخلها في الشأن الليبي حتى يتمكن أبناء الشعب الواحد من العيش باستقرار داخل بلادهم.

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