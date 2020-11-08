الصليب الأحمر يوزع بطاقات مصرفية على 470 أسرة نازحة في بنغازي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم الأحد، استمرار دعمها للنازحين الذين أجبرهم النزاع على ترك أرزاقهم ومصادر عيشهم، ويواجهون الآن صعوبات متزايدة في توفير لقمة العيش بسبب النزاع، والنزوح، وجائحة كورونا.

وقالت اللجنة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه في إطار برنامج التحويل النقدي توزع اللجنة ابتداءً من اليوم، وعلى مدى الأسبوع الحالي، بطاقات مصرفية على أكثر من 470 أسرة نازحة في مدينة بنغازي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي.

وأوضحت اللجنة، أن برنامج التحويلات النقدية، يساعد العائلات على تغطية جزء من مصاريفهم اليومية بطريقة مرنة، فيمكن استخدامه في تغطية جزء من تكاليف الغذاء والماء، أو اللباس، أو الإيجار، أو الطبابة أو حتى مصاريف التعليم.

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