مدير الخدمات الصحية بنغازي يبحث وضع النزلاء مع إدارة الشرطة العسكرية والسجون

قام ناصر مختار الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي برفقة مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، بزيارة إلى إدارة الشرطة العسكرية والسجون بمقر بوهديمة التقوا خلالها مع مدير الإدارة والضباط المسؤلين بالإدارة كما قاموا بجولة ميدانية اطلعوا خلالها على الوضع الصحي للنزلاء.

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على تكليف فريق صحي من مختلف التخصصات لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي لمنتسبي الإدارة والنزلاء ، وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية من المطهرات ومعدات الوقاية الشخصية.