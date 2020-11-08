شركة الكهرباء تناشد الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات لردع المخربين والحد من ظاهرة سرقة أسلاك النحاس

ليبيا – ناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الأحد الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من ظاهرة سرقة أسلاك النحاس، التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق.

الشركة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11ك.ف على خط الكسارات بدائرة توزيع المرقب بمنقطة قوقاس مسافة 2100 متر، إضافة إلى سرقة أسلاك مسافة 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر، مشيرةً إلى أنها منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية