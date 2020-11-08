أقطاي: الأزمة الليبية إحدى مشكلاتنا مع أمريكا وعلى بايدن تجنب المواقف الأحادية

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، أن أنقرة ستزيد من ضغوطها على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تسليم الداعية الإسلامية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

و قال أقطاي في تصريحات صحفية إن بلاده تتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديموقراطي جو بايدن تجنب المواقف الأحادية وسط الاختلافات المتواجدة بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية.

وأوضح أقطاي أن بلادة لديها مشاكل إقليمية مع الولايات المتحدة من ضمنها سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان إلى جانب قبرص والعلاقات بين اليونان وتركيا، وموقف الإدارة الأمريكية سوف يؤثر عليهم، لافتا إلى أنه بلادة سوف تتابع عن كثب سياسيا بايدن عقب تسلمه السلطة.

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