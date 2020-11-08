مشاكل نقاط البيع على طاولة غرفة تجارة مصراتة

ناقش أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، خلال اجتماع عقد الأحد، المشاكل التي تواجه خدمة نقاط البيع وخدمة السداد بالمدينة.

وبحث الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بالغرفة، وشارك عضو لجنة إدارة الغرفة هاني بادي، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني، وبعض مديري الفروع بالمدينة، مدى إمكانية طرح المصرف التجاري الوطني، خدماته الإلكترونية الجديدة باسم “موبي مال” ونطاق إطلاق الخدمة في البلدية.

وبحثت الغرفة في وقت سابق رفقة أعضاء المجلس البلدي مصراتة، الإشكاليات التي تواجه المؤسسات داخل نطاق البلدية والعمل على حلحلتها، حتى تتمكن من دفع الاقتصاد الوطني والنهوض به.

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