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السائح يُطالب بإشراك “المفوضية” في صياغة القوانين الانتخابية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في مداخلة مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية، وملفات التمويل الآمن والرقم الوطني، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المفوضية.

ووفق بيان للمفوضية، فقد أوصى السائح بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات.

ولفت السائح إلى أنه وبسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق الوطني، فإن المفوضية تحتاج إلى 90 يوما لترتيب بيتها الداخلي.

وشدد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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