تنبيه جوي.. توقعات باستمرار سقوط الأمطار وجریان بعض الأودية بشمال شرق ليبيا

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها جويا للمواطنين، اليوم الأحد، أوضح من خلاله استمرار توقعات فرص سقوط أمطار من حين لآخر على مناطق شمال شرق ليبيا ومناطق الخليج خلال هذه الأيام.

وأكد المركز، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الأمطار يصحبها خلايا رعدية، وأنها وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا خاصة على المناطق من الجيل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

وحذر المركز من أن هذه الأمطار قد تؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجریان بعض الأودية المحلية.

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