إقامة مؤتمر طبي حول جراحة العظام في طبرق

استضاف قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي مؤتمرا طبيا برعاية مجلس التخصصات للطب الليبي، عبر تطبيق زوم، بمشاركة أغلب المستشفيات الليبية.

هذا وتحدث المؤتمر عن أكبر المواضيع في تخصص جراحة العظام وطرق علاجها جراحيا بطرق حديثة، حيث ناقش المؤتمر تشوهات القدم أو ما يعرف بالقدم المنجلية لدى الأطفال، وكيفية علاجها بأساليب وطرق جراحية حديثة، كما تطرق الحديث إلى خلع مفصل الكتف المتكرر وطرق علاجه جراحيا بأساليب حديثة، سواء بالشق الجراحي المتعارف عليه أو عن طريق المناظير الجراحية.

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