إقامة مؤتمر طبي حول جراحة العظام في طبرق

استضاف قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي مؤتمرا طبيا برعاية مجلس التخصصات للطب الليبي، عبر تطبيق زوم، بمشاركة أغلب المستشفيات الليبية.
هذا وتحدث المؤتمر عن أكبر المواضيع في تخصص جراحة العظام وطرق علاجها جراحيا بطرق حديثة، حيث ناقش المؤتمر تشوهات القدم أو ما يعرف بالقدم المنجلية لدى الأطفال، وكيفية علاجها بأساليب وطرق جراحية حديثة، كما تطرق الحديث إلى خلع مفصل الكتف المتكرر وطرق علاجه جراحيا بأساليب حديثة، سواء بالشق الجراحي المتعارف عليه أو عن طريق المناظير الجراحية.
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