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السايح يدعو لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في مداخلة أمام المشاركين في لجنة الحوار في تونس، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية.

وأوصى السائح في مداخلته بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات.

ولفت السائح إلى أنه وبسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق الوطني، فإن المفوضية تحتاج إلى 90 يوما لترتيب بيتها الداخلي.

وأكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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