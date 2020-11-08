اجتماع للجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط لبحث سبل مكافحة كورونا بالحقول النفطية

عقدت لجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر الشركة ببرج بوليلة وبحضور رئيس اللجنة وأعضائها .

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، تناول الاجتماع أخر المستجدات بخصوص جائحة كورونا والسبل المتبعة داخل مقر الشركة وفرع بنغازي والحقول والميناء وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية دون محاباة أو مجاملة وذلك للحد من انتشار الفيروس.

كما تطرق الاجتماع لبحث عمليات استئناف الإنتاج والتصدير، وتأمين المتطلبات العاجلة التي من شأنها ان تساهم في سير العمل، وكيفية إيجاد ألية لحلحة بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين خلال هذه الفترة سواء من حيث التموين والتنقل بين مواقع العمل.