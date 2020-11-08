البعثة الأممية ترحب باستئناف الرحلات الجوية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بقرار هيئة الطيران المدني بشأن السماح باستئناف الرحلات الجوية لجميع مطارات المنطقة الجنوبية، واصفة إياه بالتطور الإيجابي.

وقالت البعثة إن هذا القرار هو نتاج الثقة التي بنيت نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس، معربة عن قلقها إزاء قيام جماعات مسلحة بطرابلس باعتقال مسافرين قادمين من شرق البلاد.

البعثة أكدت أن جميع المواطنين لهم الحق في حرية التنقل، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفا مع الاحترام الكامل لجميع الليبيين.

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