باشاغا يعقد اجتماعا موسعا بالقيادات الأمنية بداخلية الوفاق

ترأس وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الأحد اجتماعا موسعا بالقيادات الأمنية بوزارة الداخلية بالوفاق .

وأكد باشاغا خلال كلمة ألقاها في الاجتماع على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع المكونات الأمنية بالوزارة من أجل إنجاح سير العمل الأمني والتعاون مع الجهات الصحية بالدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ووضع الخطط وتشكيل اللجان بكافة مديريات الأمن بالمناطق والتعاون بينهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين, واحترام القانون وفرض هيبته.

وطالب باشاغا بضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء هيئة الشرطة والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه واحترام حقوق الإنسان في هذا الشأن, موضحاً بأن وزارة الداخلية تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين.