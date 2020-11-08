موسكو تدعم اختيار عقيلة صالح لعبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة

أكدت مصادر دبلوماسية ، الأحد، أن الخارجية الروسية تدعم توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاختيار مبعوثه الشخصي و مستشاره الخاص عبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة.
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أكدت مصادر دبلوماسية ، الأحد، أن الخارجية الروسية تدعم توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاختيار مبعوثه الشخصي و مستشاره الخاص عبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
سبحان الله أشكال منين يجيبوا فيها مش عارف .. شكلها البلاد خاشة في بعبوط خراب جديد
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