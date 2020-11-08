موسكو تدعم اختيار عقيلة صالح لعبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة

أكدت مصادر دبلوماسية ، الأحد، أن الخارجية الروسية تدعم توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاختيار مبعوثه الشخصي و مستشاره الخاص عبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة.

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