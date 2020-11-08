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موسكو تدعم اختيار عقيلة صالح لعبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر دبلوماسية ، الأحد، أن الخارجية الروسية تدعم توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاختيار مبعوثه الشخصي و مستشاره الخاص عبدالباسط البدري نائبا لرئيس الحكومة الجديدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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