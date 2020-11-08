رسميا.. ترشيح علي زيدان لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب بدلاً من عبدالمجيد سيف النصر .

كشفت مصادر دبلوماسية، الأحد، أنه تم ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب رسميا، بدلاً من عبدالمجيد سيف النصر .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
كشفت مصادر دبلوماسية، الأحد، أنه تم ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب رسميا، بدلاً من عبدالمجيد سيف النصر .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
على زيدان مواطن الماني فلماذا يا اهل الجنوب تتمسكون به وقد هرب المرة السابقة ولم يبقى معنا فى ليبيا ويفضل العيش فى ليبيا عندما يكون فى السلطة وعندما تنتهي مهمته يهرب لألمانيا ويتركنا نعيش بدون ماء ولا كهرباء ولا سيولة ولا علاج ولا تعليم فهل يعقل يا اهلنا في الجنوب أن يشرفكم هذا المدعو على زيدان أن يكون فى منصب نائب رئيس الوزراء فضلا عن صرفه مليارات الدولارات فى الماضى عندما كان رئيسا للوزراء وسرقة على المحيربي خير دليل ؟
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