رسميا.. ترشيح علي زيدان لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب بدلاً من عبدالمجيد سيف النصر .

كشفت مصادر دبلوماسية، الأحد، أنه تم ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب رسميا، بدلاً من عبدالمجيد سيف النصر .

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