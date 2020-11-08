خارجية الوفاق: لسنا ساعي بريد بين الأشخاص

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن تكون أحالت رسالة عن طريق المجلس الأعلى للمصالحة عبر بريدها السري إلى البعثة الأممية.

وقال مكتب الإعلام بالوزارة ان لا علم له بحلقة وصل بين من سمى نفسه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة وبين رئيس البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز بشأن مطالبة الأول بترشيح بعض الشخصيات لإحدى المناصب السياسية.

وطالبت الوزارة كل الشخصيات وكل المواطنين بتحري المعلومات الصحيحة من مصادرها “لافتة إلى أنها ليست ساعي بريد ينقل أفكار واعتقادات بعض الأشخاص”.