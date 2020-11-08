رغم الانقطاعات المتكررة.. شركة الكهرباء تطلق حملة لمطالبة المواطنين بتسديد الفواتير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة وطنية لتوعية المواطنين بسداد ما عليهم من التزامات ، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، بالتعاون مع ما تسمى بـ”القوة المشتركة” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في وقت تعاني فيه ليبيا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتى قد تصل في بعض المناطق إلى 9 ساعات يوميا .

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن فرق العمل المكلفة انطلقت إلى منطقة بن عاشور لإزالة التوصيلات الغير شرعية، وحث أصحاب المحال التجارية على سداد الديون المتراكمة، لافتة إلى أن الفرق توجهت إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية .

وأضافت الشركة أن الحملة متواصلة لتشمل كافة المناطق في العاصمة طرابلس .

وتعانى ليبيا منذ 2011 من أزمة الانقطاعات المتكررة وسوء خدمة الكهرباء، والتى كانت سببا رئيسيا فى خروج التظاهرات الشعبية ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة، التي يحملونها مسؤولية الأزمة، ويتهمونها بالتقاعس عن حل أزمة الكهرباء، ورغم ذلك تطلق شركة الكهرباء حملة لتوعية المواطنين بسداد ما عليهم من التزامات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24