البعثة الأممية تستعد لإطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي غدا بتونس

تستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم غد الإثنين في تونس.

موفد قناة ليبيا إلى الملتقى كشف عن عقد اجتماعات تحضيرية بين المشاركين في الحوار والممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز عبر الاتصال المرئي.

وكانت ويليامز قالت في تصريح سابق إن الهدف الأسمى من هذا الملتقى هو المضي بعزم على وضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات الوطنية، لأنها السبيل الوحيد لليبيين من أجل استعادة سيادة بلادهم وممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم.

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