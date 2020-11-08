لودريان خلال لقائه مع السيسي: حريصون على التعاون لحل الأزمة الليبية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، جان إيف لودريان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة، وذلك للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وبدء مرحلة جديدة للأجيال الحالية والقادمة من الشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري الهام لتسوية الأزمة الليبية، والجهود المصرية في هذا الإطار، مؤكدا أنها ساهمت في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24