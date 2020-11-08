ويليامز: نسعى لإطلاق حوار سياسي ليبي ليبي

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز إن مخرجات برلين وغيرها من المسارات يجب أن تكون الإطار للحوار السياسي الليبي.

وأضافت وليامز، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الأحد، أنها تسعى لإطلاق حوار سياسى ليبى ليبى من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين.

وأكدت ستيفاني وليامز أن المشاركين الـ75 في الحوار يمثلون القوى الليبية المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية هي من ستشرف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وستكون هي اللجنة الرئيسية وسيتم إدراج قوات وزارتي داخلية الغرب والشرق لتأمين المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة .