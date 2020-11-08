اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى 

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى أمس اجتماعها الثاني بمقر الغرفة في مبنى إدارة الاستخبارات العامة، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري.

وتناول الاجتماع جدول أعماله والمتمثل في 3 بنود وهي مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماع السابق، والاتفاق على وضع آلية عمل لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة، وإخلاء المقرات التي تخضع لسيطرتها، بالإضافة إلى مناقشة بناء قوة مشتركة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وسيادة العدالة.

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