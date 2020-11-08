<br /> وليامز: من خلال التفاعل الذي جرى مؤخرا مع ال 75 شخصية شعرت أنهم عاقدون العزم على حلحلة الأزمة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وليامز: من خلال التفاعل الذي جرى مؤخرا مع ال 75 شخصية شعرت أنهم عاقدون العزم على حلحلة الأزمة 08 November, 2020 رابط مختصر



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا