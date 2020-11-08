وليامز: اللجنة العسكرية هي التي ستشرف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «هي التي ستشرف علي خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا، مشيرة إلى أن اجتماع الجولة الخامسة للجنة الذي عقد في مدينة غدامس خلال الأيام الماضية والعمل المنجز مؤخرا يجعلاها متفائلة بشأن ملتقى الحوار السياسي الذي سينطلق في تونس الاثنين.

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد، من المكتب الإعلامي لملتقى الحوار السياسي في تونس إن اللجنة العسكرية المشتركة «ستكون هي اللجنة الرئيسية» وسيجري تشكيل قوات شرطية من وزارتي الداخلية في الغرب والشرق لتأمين المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة.

وأضافت وليامز أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «ستعمل على نزع السلاح وضمان عدم خرق التفاهمات» التي جرى التوافق عليها بين أطراف اللجنة العسكرية خلال اجتماعاتهم في جنيف وغدامس.

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