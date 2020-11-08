الحكومة الليبية تستعد لإطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد ،على مقترح جهاز الأمداد الطبي بشأن إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء التي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، وعضو مجلس إدارة الجهاز ، ورئيس لجنة مراجعة التوريدات الدكتورة نجاح العقيلي آلية عمل البطاقة الذكية، بحضور عدد من المختصين.

واستعرض المختصون للثني كيفية عمل الخدمة، مؤكدين أنها ستوفر الخدمات لكافة المواطنين، مشيرين إلى أن منظومة ستجمع بيانات كافة المرضى لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإكتروني الذي سيسهل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من حدوث التجاوزات.

وأكد الفريق أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية، وخلص الاجتماع إلى البدء القريب في هذه الخدمة في حال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.