الحكومة الليبية تستعد لإطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد ،على مقترح جهاز الأمداد الطبي بشأن إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء التي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.
وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، وعضو مجلس إدارة الجهاز ، ورئيس لجنة مراجعة التوريدات الدكتورة نجاح العقيلي آلية عمل البطاقة الذكية، بحضور عدد من المختصين.
واستعرض المختصون للثني كيفية عمل الخدمة، مؤكدين أنها ستوفر الخدمات لكافة المواطنين، مشيرين إلى أن منظومة ستجمع بيانات كافة المرضى لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإكتروني الذي سيسهل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من حدوث التجاوزات.
وأكد الفريق أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية، وخلص الاجتماع إلى البدء القريب في هذه الخدمة في حال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
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