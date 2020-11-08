بن شراده: حوار تونس يركز على السلطة التنفيذية والمسار الدستوري

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

08 November, 2020

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شراده أن حوار تونس سوف ينطلق غدا في مسارين أحدهما السلطة التنفيذية والثاني المسار الدستوري.

وأوضح بن شراده في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه سيجري خلال حوار تونس استعراض مخرجات الاجتماعات السابقة التي كانت في مصر ومالطا وجنيف ومناقشتها وسوف يدلي المشاركون بدلوهم حول مخرجات هذه المسارات كما سيناقشوا آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وأيضا استحقاقات الحكومة المقبلة.

وأضاف بن شرادة أن المشاركين في كوار تونس سيناقشوا في اليوم الثاني المسار الدستوري فيما يتعلق بالانتخابات والقاعدة الدستورية التي سيجري بموجبها انتخاب البرلمان والرئيس لتحديد إن كان سيتم اعتماد دستور الهيئة التأسيسية أو دستور عام 1963 أو دستور عام 1951 حيث أن مجموعة 75 ستقوم بمناقشة هذه السيناريوهات والتوصل لآلية بشأن المسار الدستوري.

وأشار بن شراده إلى أن يوم غد سيشهد إلقاء كلمات من قبل الدولة المضيفة والبعثة الأممية ثم سيجري بعد ذلك مناقشة جدول الأعمال المتعلق بخارطة الطريق