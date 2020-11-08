تسجيل 23 إصابة جديدة وشفاء 130 حالة من فيروس كورونا في بني وليد

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» شفاء 130 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة، بحسب البروتوكول المعتمد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد سجلت أيضا، اليوم الأحد، 23عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل 40 عينة جرى فحصها في مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجدد صالح التأكيد على أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد أصبح يزداد سوءا يوما بعد يوم، مطالبا وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع لجنة مكافحة فيروس كورونا تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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