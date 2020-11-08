ويليامز: محادثات تونس تهدف إلى وضع حد للمراحل الانتقالية في ليبيا

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينطلق غدا في دولة تونس، موضحة أن الملتقى سيستمر 6 أيام.

وأوضحت ويليامز، في مؤتمر صحفي بتونس، أن المحادثات الهدف منها وضع حد للمراحل الانتقالية في ليبيا، مضيفة أنها تسعى لإطلاق حوار سياسي ليبي ليبي من أجل تحقيق المصالحة.

وقالت المبعوثة الأممية، إن “البعثة تعمل وفقا لمخرجات مؤتمر برلين المعتمد من الأمم المتحدة، موضحة أن مخرجات برلين وغيرها من المسارات يجب أن تكون الإطار للحوار السياسي الليبي”.

وشددت ويليامز، على أن الحوار يجب أن يشمل الجميع في ليبيا للخروج بنتائج إيجابية، مضيفة أن الفرقاء لديهم استعداد لتقديم تنازلات للوصول إلى توافق.

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