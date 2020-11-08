السائح: مفوضية الانتخابات تحتاج إلى 90 يوما لترتيب بيتها الداخلي

تباحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في مداخلته مع المشاركين في لجنة الحوار السياسي في تونس, اليوم الأحد, مسألة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية في ليبيا.

كما تناول السائح, في مداخلته, ملفات التمويل الآمن والرقم الوطني, إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المفوضية. وأوصى السائح بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات.

وأشار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنه، وبسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق, فإن المفوضية تحتاج إلى 90 يوما لترتيب بيتها الداخلي. ووفق بيان للمفوضية، فقد شدد السائح على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.