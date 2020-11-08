السفير المصري بالمغرب: القاهرة تشجع أي دور مغربي في تسوية الأزمة الليبية

أكد السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، اليوم الأحد، أن هناك تنسيق مستمر بين بلاده والممكلة المغربية بشأن الأزمة الليبية.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن المغرب لعبت دورا كبيرا في الأزمة الليبية، لافتا إلى أنها استضافت العديد من الاجتماعات الرامية إلى حل الأزمة، وآخرها حوار بوزنيقة . وأضاف السفير المصري بالمغرب، أن القاهرة تدعم أي دور مغربي في الأزمة الليبية، مبينا أنه يساهم في عملية التسوية للأزمة، إضافة إلى أن هناك تناغم بين الجانبين وإصرار على حل الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي.

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