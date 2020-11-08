«سرت للنفط»: دعم مركز العزل السريري البريقة بـ 20 أسطوانة أكسجين طبي

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنها قامت بمنح مركز العزل السريري البريقة بـ 20 أسطوانة أكسجين طبي للحالات المرضية الموجودة بالمركز بعد أن أعلن المركز عجزه عن توفيرها ونفاد جميع الحلول أمامه.

وأضحت شركة سرت، في بيان، اليوم الأحد، عبر حسابها على فيسبوك، أنها قدمت اسطوانات غاز الأكسجين لالتزامها تجاه المناطق المجاورة لعملياتها، في مساعدتها بما تستطيع من إمكانيات، وخاصة ما يتعلق بمجابهة جائحة كورونا”.

وتابع البيان، أن تلك المساعدات تأتي “على الرغم من أن شركة سرت لا تمتلك مصدرا خاصا لتصنيع الأكسجين وتقوم بشرائه من السوق المحلي فإنها تؤمن بأن هذه المواقف يفرضها الالتزام الاجتماعي والواجب الإنساني تجاه أهلنا حتى تمر هذه المحنة عليهم بسلام، وهذا الواجب يحتم على الشركة بذل ما بوسعها وتقديم ما يمكن من إمكانيات متى دعت الحاجة”.

جدير بالذكر أنه في إطار التعاون المتبادل بين الشركة وكافة الجهات والقطاعات في المناطق المجاورة لعملياتها فقد أنهى فريق الصيانة المكلف من الإدارات المختصة بالشركة خلال الأيام الماضية أعمال صيانة وإصلاح لمصنع إنتاج الأكسجين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء بالبريقة.