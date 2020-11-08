“مراقبة الاقتصاد” في أجدابيا تحدد أسعار السلع التموينية وتطالب بالإبلاغ عن المخالفين

أعلنت مراقبة الاقتصاد في أجدابيا، تحديد أسعار السلع التموينية المخصصة للمواطنين المساهمين في الجمعيات التموينية الاستهلاكية بالمدينة.

وناشدت المراقبة، المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في أجدابيا بالتوجه إلى الجمعيات لاستلام مخصصاتهم من السلع التموينية الواردة عن الدفعة الثالثة لسنة 2020.

ولفتت إلى أن أسعار السلع التموينية من الأرز 3 كيلو 1.750 دينار، والسكر 3 كيلو 1.450 دينار، والدقيق 2 كيلو 0.500 دينار، وزيت عباد الشمس 2 قارورة ديناران، وطماطم معجون علبتين بـ0.850 دينار.

وشددت مراقبة الاقتصاد، أنه على رؤساء اللجان الإدارية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بالالتزام بمواعيد الحجز وتوزيع الكمية المخصصة للأفراد والأسعار المحددة قانونا، من قبل وزير الاقتصاد رقم 7 لسنة 2019.

من جهته طالب جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، المواطنين المساهمين في الجمعيات التموينية الاستهلاكية بالإبلاغ عن أي مخالف للأسعار المحددة من قبل مراقبة الاقتصاد أجدابيا، سواء عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك أو من خلال الحضور الشخصي للمقر الكائن خلف مقر السجل المدني بالمدينة.

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