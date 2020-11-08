الصليب الأحمر يواصل دعم النازحين ببنغازي بتوزيع بطاقات مصرفية

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استمرار دعمها للنازحين الذين يواجهون صعوبات جمة في توفير لقمة العيش بسبب النزاع والنزوح، وكذلك وباء كورونا.

حيث شرعت بتوزيع بطاقات مصرفية على أكثر من 470 أسرة نازحة في مدينة بنغازي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي، ابتداء من اليوم ولنهاية الأسبوع الحالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحويلات النقدية التي ستساعد العائلات النازحة والمتضررة، على تغطية جزء من مصاريفهم اليومية والمتمثلة بمصاريف الغذاء والماء واللباس، وكذلك مصاريف الإيجار أو الطبابة أو حتى مصاريف التعليم.

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