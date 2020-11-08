ليبيا الان

مساعدات للإنقاذ من وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2020

ضمن خططها في المساعدة بعمليات الانقاذ جراء السيول وجريان الاودية اثر هطوللا الامطار الغزيرة على منطقة البيضاء. قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية بعض الاحتياجات العاجلة للحركة العامة للكشافة والمرشدات  وهي عبارة عن لباس عمل متكامل و عربات يدوية بالإضافة إلى معدات للحفر والمسح).

  

وقالت ادارة التوعية والتثقيف والاعلام بالوزارة  أن التعديات على المساحات العامة والبناء العشوائي وقطع مسارات المياه هي أحد الأسباب االتي أدت إلى الفيضانات والارتفاع في منسوب المياه في عدد من الاحياء السكنية العشوائية وحتى داخل المخططات . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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