الخطوط الجوية الإفريقية: بدء رحلات “بنغازي الإسكندرية” اعتبارا من الثلاثاء المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأحد، بدء الرحلات من “بنغازي – الإسكندرية – بنغازي”.

وأوضحت في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرحلات ستبدأ بواقع 4 رحلات أسبوعياً اعتبارا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وأفادت الخطوط الجوية، أن مواعيد الرحلات ستكون كالتالي:

الإقلاع سيكون في تمام الساعة 11:40 AM بتوقيت ليبيا، والعودة في تمام الساعة 14:15 PM بتوقيت مصر.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن رحلات طرابلس الإسكندرية.

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