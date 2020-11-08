صاحب مستودع يوزّع الغاز مجانا على أهالي طبرق

شرع صالح المنصوري صاحب مستودع غاز الهيشة بطبرق، في توزيع الغاز على المواطنين مجانا منذ شهر، ويعتزم مواصلة التوزيع المجاني حتى انتهاء أزمة الغاز في المدينة، بحسب ما أفاد قناة “218”.

ويستقبل مستودع الهيشة الواقع غرب طبرق طلبية واحدة في الشهر تقدر بـ250 اسطوانة غاز، ونظرا لأن المستودع يوزّع الغاز مجانا فإن شركة البريقة منحته الأولوية في الطلبيات.

ويحضر الحرس البلدي طبرق عملية استقبال الطلبية ويشرف على توزيعها على المواطنين بالمجان.

يذكر أن ثمن اسطوانة الغاز 3 دنانير، وتُحفّز هذه المبادرة الآخرين على تخفيف الأعباء عن المواطنين، في وقت بدت فيه طبرق تشهد انفراجة على مستوى غاز الطهي والبنزين وقريبا الديزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية