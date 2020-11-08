“عقل ليبي” يُخفف آلام المرضى في سرت

شهد مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت زيارة عمل للدكتور سالم لنقي المختص في جراحة العظام من مدينة بنغازي، أجرى خلالها العديد من العمليات الجراحية لتركيب المفاصل الصناعية.

ووصل الدكتور لنقي إلى مستشفى ابن سينا قادما من بنغازي حاملا معه خبرته وعلمه في هذا المجال، لإجراء عمليات المفاصل التي تعد من أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن والرياضيين.

وجلب الدكتور لنقي معه معدات متنوعة مقدمة من شركة “سيرجي فال”، وهي خامة ألمانية وتصميم إسباني على درجة عالية من الجودة وأعلى درجات السلامة والتي تدوم جودتها لأكثر من 20 عاما.

وحملت ثلاثة أيام من العمل في طياتها أداء مغايرا تحت عناوين محفزة في الجراحة وتركيب المفاصل الصناعية صنعتها عقول ليبية مبدعة، وسبق ذلك شهر من التنسيق في استقبال الحالات وتحضيرها طبيا ودراسة قابليتها للتخدير من عدمه.

وأجرى الدكتور سالم لنقي خلال هذه الزيارة 8 عمليات تركيب مفاصل ركبة و”ورك” وحضر معه فريق طبي وطني تألف من مختصين وأطباء مقيمين في مستشفى ابن سينا، كما ناقش باستفاضة مع إدارة المستشفى استعدادات ما قبل وبعد العمليات الجراحية وما يحتاجه المرضى خاصة خلال فترة العلاج الطبيعي.

الجدير بالذكر أن العمليات التي أجراها الطبيب الزائر تُكلّف مبالغ باهظة في المصحات الخاصة وخارج البلاد، ويصل سعرها قرابة 30 ألف دينار ليبي، مما يشكل عبئا على المواطن الذي يعاني الأمرّين.

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