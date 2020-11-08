السائح لـ” أعضاء ملتقى تونس “: نحتاج 90 يومًا لترتيب أوضاعنا قبل الانتخابات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، أن التمويل والأمن والرقم الوطني، هم أبرز التحديات التي تواجه عمل المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستورية.

وأوضح السائح، خلال مداختله مع المشاركين في لجنة الحوار بتونس، أنه بسبب حجب التمويل عن المفوضية من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة، فإن المفوضية تحتاج إلى 90 يومًا لترتيب البيت الداخلي لها، مطالبا بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات .

وشدد السايح، على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية يوم 26 أكتوبر الماضي، عبر الدائرة المغلقة، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم غدا الاثنين في تونس.

وقالت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، في بيان لها، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، لافتة إلى أن الملتقى هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا .

وبينت البعثة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام، يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24