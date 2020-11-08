جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يتفقد شبكات المياه بسرت

بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، تفقد وفد من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة برئاسة المهندس سالم البرجي، بعض مناطق بلدية سرت لمتابعة ملف الإمداد المائي والصرف الصحي، حيث تم تفقد شبكات المياه والصرف الصحي والهبوطات الرئيسية في كل من مناطق السبعة وطريق الشط الكورنيش ومحلة أبو هادي.

من جهته أوضح مدير فرع الشركة العامة للمياه بالمنطقة الوسطى الشرقية المهندس حماد فرج، أن مكتب التخطيط والمشروعات بالشركة يعكف حاليا على تجهيز وإعداد المقايسات للمواقع المستهدفة كافة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع صيانة لها، بهدف إحالتها لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمؤسسة العامة للموارد المائية.

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