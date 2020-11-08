القاهرة تخطط لإنشاء خط قطار يربط مدنية مرسى مطروح بمدينة بنغازي

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده تخطط لإنشاء العديد من خطوط السكك الحديدية، ومنها إنشاء خط يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي.

وحسب ما نشرته روسيا اليوم فقد كشف الوزير المصري عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذي سيقام أواخر نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات إنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح – ميناء جرجوب، وخط مرسى مطروح – سيوة، وخط مطروح – السلوم بنغازي، وكذلك إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان.

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