بنغازي تفتح نافذة جديدة لنشر الفن التشكيلي

شهدت مدينة بنغازي إطلاق منظمة “أركنو” الثقافية معرضا مفتوحا يختص بالفنون التشكيلية على مختلف أنماطها وتنوعاتها.

وأطلقت المنظمة فعاليات المساحة الفنية المفتوحة في بنغازي بالتعاون مع مشروع “المادة 40” ومُنظمة “بايت”.

وضم المعرض الفني المفتوح عددًا من اللوحات الفنية التشكيلية، للفنانين المنتسبين إلى منظمة “أركنو”.

وهدفت هذه الفعاليات بحسب القيمين عليها، لإفساح المجال أمام الفنانين ليعرضوا رسوماتهم المختلفة ولخلق نافذة واسعة نحو رؤية إزاء جوهر الفن.

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