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أهالي غات وأوباري يُودّعون اللواء الكوني في جنازة مهيبة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع أهالي غات وأوباري ووفد من الجيش الوطني في جنازة مهيبة، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الليبية اللواء حسين الكوني، الذي توفي الجمعة إثر وعكة صحية.

ووصل جثمان الكوني على متن طائرة حطت على مدرج مطار غات المدني، ليُنقل بعدها إلى بلدة البركت المجاورة لغات حيث مسقط رأسه.

ويعتبر الكوني أحد أبرز الشخصيات المؤثرة لدى الطوارق عامة حتى في الجزائر والنيجر ومالي وفي ليبيا على وجه الخصوص، وقد ودعه الناس في هذه الجنازة المهيبة في البركت وسط حشد شعبي ورسمي تقدمه أشقاء الفقيد واللواء “المبروك سحبان” آمر غرفة عمليات الجنوب بالقيادة العامة للجيش الوطني وأهالي غات وأوباري.

وشغل الكوني عدة مهام أخرى في الماضي وله مساهمات مع الخارجية في عدة دول من منطقة الساحل والصحراء، وعمل بعد عام 2011 على ملفات اجتماعية أبرزها ملف المصالحة، وكان له دور في وقف الاقتتال القبلي في أوباري منذ تولى مهامه رئيسا للمجلس الاجتماعي للطوارق سنة 2015 وحتى وفاته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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