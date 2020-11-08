المشنون: يجب إبعاد قطاع الطيران عن الانقسام السياسي في ليبيا لأن خسائره مهولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اللبيبة الأفريقية للطيران القابضة عز الدين المشنون، أن الشركة تأسّست بقرار من اللجنة الشعبية العامة في عام 2007، وتعتبر المالكة إداريًا وماليًا للشركات التابعة للخطوط الجوية الليبية والإفريقية وخدمات المناولة والشركة المتّحدة للطيران الخاصّ، التي جددت من أجل وضع السياسات والاستراتيجيات للشركات التابعة لها.

وأشار المشنون في تصريحات صحفية، إلى أن الجمعية العمومية للشركات هي شركة مساهمة وغير ممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية، لافتًا إلى أن أحد مهام الشركة وضع السياسات والاستراتيجيات ووضع الميزانيات ومتابعة الشركات وأعمالها وشؤونها الداخلية وأنظمتها السياسية.

ولفت المشنون إلى أن الشركة عانت من الانقسام السياسي الحاصل في الدولة الليبية، مؤكدا أن الشركات عانت الكثير بسبب خسارة الطائرات في مطار طرابلس العالمي.

وأوضح أنه تم تدمير 23 طائرة ايرباص تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية والإفريقية وغيرها من الطائرات الجديدة، مؤكدا أن هذه الخسارة الكبيرة تسببت في عرقلة الشركات وتعطيل تقديمها للخدمات لعدم وجود أسطول لديها.

وطالب المشنون بضرورة إبعاد قطاع الطيران المدني والخدمي عن المناكفات والتجاذبات، لأن الخسائر كبيرة ومهولة.

وشدد على أن الخطوط الليبية لا توجد لديها طائرة في المنطقة الشرقية بالكامل، موضحا أنها كانت لديها واحدة واحتجزت في مصراتة وجاري العمل على حلحلة موضوع احتجازها.

وجدّد مطالبته بدعم شركات الناقلة للقيام بتصحيح أوضاع الطيران المنهك الذي دمّرت العديد من طائراته، مشددًا على أن قطاع الطيران مهم وحيوي.

وعزى المشنون مشكلة الشركة الليبية للمناولة إلى قلة الإمكانيات وعدم الدعم المالي الحكومي.

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