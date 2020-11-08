مجموعة من المستقلين تدعو المشاركين في الحوار لإرساء حل يرضي الليبيين

دعت مجموعة من الكتاب والأكاديميين والفنانين والناشطين المدنيين المستقلين، كافة المشاركين في الحوار السياسي الليبي بتونس إلى إرساء حل جذري يوقف النزاع الداخلي والاستقطاب، ويمكن الليبيين من الشروع في تحقيق أحلامهم بوطن يتسع للجميع، جاء ذلك في نداء نشرته المجموعة تحت شعار “كلمة سواء”.

المجموعة طالبت المشاركين في الحوار بالتطلع إلى ما ينفع الشعب، وطي صفحة النزاعات المؤلمة، واستثمار المناخ الإقليمي والدولي الذي استجاب أخيرا لمطلب إجراء حوار ليبي ليبي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها للمصالحة وكل استحقاق انتقالي يفضي إلى المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون وآمنوا به سبيلا وحيدا للحاق بركب العالم المتحضر.

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