علماء أجانب يبحثون في عاصفة طرابلس : حدث نادر .. حجم البرد قد يكون الأكبر في أفريقيا

ترجمة تقرير من صحيفة واشنطن بوست

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في مكان لا يشهد سوى 25 سم من الأمطار سنويًا ، فإن ليبيا ، وهي بلد صحراوي إلى حد كبير في شمال إفريقيا ، ليست بالضبط نقطة ساخنة للطقس القاسي.

لكن علماء الغلاف الجوي يحققون في موجة من البرد العملاق الذي ضرب العاصمة الليبية يوم 27 أكتوبر الماضي ( تركز في تاجوراء ) وبلغ قطر حبات البَرَد حوالي 17.78 سم .

‎مدينة طرابلس ، موطن ما يقرب من 3 ملايين نسمة ، يبلغ متوسط هطول الأمطار فيها أقل من 27 سم في السنة ومعظم ليبيا جزء من الصحراء. ومع ذلك ، لم يكن الجو مهتماً يومها بهذه الظروف ، عندما تشكلت عاصفة رعدية عملاقة فوق جنوب البحر الأبيض المتوسط ، وضربت طرابلس ببرد بحجم كرات البولينج بالإضافة إلى رياح قوية وسيول غزيرة.

‎يعتقد بعض الباحثين أن القطع الجليدية الهائلة قد تسجل رقماً قياسياً لأفريقيا ، وتكون من بين أكبر أحجار البرد التي تم تصويرها على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.

صور | اصابات وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمنطقة #تاجوراء جراء عاصفة مفاجئة مصحوبة بحبات ضخمة من البَرَد . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/ST1hSfzcEX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 27, 2020

‎وتشهد ليبيا عادةً صيفًا جافًا في المقام الأول ، لكن هطول الأمطار يبدأ في الزيادة في أواخر سبتمبر وحتى أكتوبر حيث تسبق المواسم شتاءً أكثر رطوبة قليلاً.

ومع ذلك ، فمن النادر للغاية حدوث عواصف رعدية شديدة الارتفاع ، لا سيما تلك التي تنافس بعض أعنف عواصف ” تورنادو ” في الولايات المتحدة .

‎تشكلت عاصفة يوم 27 أكتوبر قبل حوض الموجة القصيرة وحدث تراجع في التيار النفاث المصاحب لشريط من الهواء البارد على ارتفاعات عالية.

سمح وجود الهواء البارد عالياً بارتفاع الهواء السطحي ، بينما وفرت رياح التيار النفاث الديناميكيات اللازمة لتشكيل العواصف الرعدية على شكل خلايا دوارة.

‎كشفت نماذج محاكاة الطقس يوم 27 أكتوبر عن عدم استقرار مثير للإعجاب ، أو ميل للهواء للارتفاع. أنتج ذلك أعمدة عائمة من الهواء الصاعد والتي يمكن أن تحمل أحجار البرد في السماء وفي تلك المرتفعات ، كانت درجات الحرارة أقل بكثير من درجة التجمد ، مما سمح لطبقات الجليد بالتراكم .

‎ونظرًا لأن العاصفة كانت تدور ، فإن التيار الصاعد القوي الذي يعلق أحجار البَرَد كان قادرًا على الاستمرار لفترة طويلة من الوقت دون أن يخنقه الانهيار الهابط لتيارات الهواء البارد.

‎كما ساعدت الرياح من الشرق على السطح والجنوب عند المستويات المنخفضة على توفير إمداد مستمر من الهواء الدافئ الرطب لتغذية العاصفة القوية.

و‎حلل ” ماتيوز تاسزاريك ” الأستاذ المساعد بجامعة آدم ميكيفيتش في مدينة بوزنان ، بولندا ، صورًا لأحجار البَرَد في طرابلس لتقدير قطرها من 6.7 إلى 7.1 بوصات. تشير النتائج التي توصل إليها إلى أن البَرَد كان ضمن الفئة العملاقة ، التي تصف عواصف البَرَد التي يبلغ عرضها 6 بوصات أو أكبر.

‎في وقت سابق من هذا العام ، أكد ماثيو كومجيان ، أستاذ الأرصاد الجوية وعلوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية بنسلفانيا ، احتمال سقوط رقم قياسي عالمي في الأرجنتين. ووجد أن البَرَد ، الذي سقط على قرطبة ، الأرجنتين ، في أوائل فبراير 2018 ، ربما كان يبلغ قطره 23 سم.

‎وربما يكون حجر البرد الأرجنتيني في عام 2018 قد تجاوز الرقم القياسي العالمي ويقول كومجيان إن عاصفة طرابلس كمدينة أفريقية كانت مثيرة للإعجاب للغاية من حيث القطر – لكنها لا تزال أقل بكثير من البرد الذي يبلغ وزنه حوالي رطلين والذي سقط في ساوث داكوتا في عام 2010.

كتب كومجيان في رسالة بالبريد الإلكتروني: “من بين صور حجر برد طرابلس كان هناك فصًا كبيرًا بشكل خاص يمتد بشكل جانبي من جسم حجر البرد الذي أضاف ما يصل إلى 3.81 سم أو نحو ذلك إلى الحجم الأقصى”.

وبهذا المعنى ، فهو مشابه لحجر الأرجنتين ، الذي سجل حوالي في الأبعاد القصوى 17.18 سم ولكنه كان يمثل 50٪ فقط من وزن حالرقم القياسي المسجل في الولايات المتحدة.”

‎وقال إن وضع هذه النتوءات الجانبية في جسم حجر البرد هو في بعض الأحيان لعبة حظ ، ولكنه غالبًا ما يكون مفتاحًا لزيادة الحد الأقصى لقطر حجر البرد.

‎لسوء الحظ ، لم يتم وزن حجر البرد الليبي أبدًا ، ولكن وجوده ، إلى جانب مجموعة من السجلات الحديثة الأخرى ، يشير إلى أن البَرَد العملاق قد يكون أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد من قبل.

‎كتب كومجيان: “حقيقة أننا رأينا حالات في قارات متعددة تشير إلى أن الظروف يمكن أن تكون مواتية للبرد ذو الحجم الهائل في جميع أنحاء العالم”.

“على الرغم من أن شمال إفريقيا لم يظهر كنقطة ساخنة للبَرَد في دراسة حديثة مرتكزة على الأقمار الصناعية ، إلا أن دراسات أخرى تستند إلى بيئات بالقرب تشير إلى أن الظروف مواتية للعواصف الشديدة والبرد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا. من الواضح أن الظروف قد اجتمعت لهذا الحدث الذي وقع في طرابلس! ”

‎ومع ذلك ، لا يزال البرد العملاق لغزا بعض الشيء ، ومن المفهوم جيدًا ما الذي يجعل البَرَد كبيرًا ، لكن الباحثين وجدوا القليل الذي يميز العواصف التي تنتج البَرَد الكبير عن العواصف العملاقة ويواصل الباحثون في ولاية بنسلفانيا البحث عن أدلة ، مع ذلك ، بالاعتماد على حوالي ثلاثين حدثًا راداريًا في جميع أنحاء العالم.

المصدر : واشنطن بوست

الترجمة : المرصد – خاص

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